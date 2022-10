Cette année, le village du célèbre Gaulois affiche déjà un record d'affluence historique avec plus de 2,6 millions de visiteurs. Un succès qu'il doit à une stratégie d'investissement axée sur de nouvelles attractions et sur le renforcement de son offre hôtelière qui invite au séjour prolongé.

La fête d'Halloween s'est déjà invitée dans les allées du Parc Astérix. Du 1er octobre au 6 novembre, le plus gaulois des sites de loisirs affiche en effet sa "Peur sur le parc" avec 3.500 citrouilles et 400 mètres de (fausses) toiles d'araignée dans le décor. Au programme des festivités: "maisons hantées, buffet de l'horreur et rencontres effrayantes" (sic) grâce au talent de 280 artistes de rue, atrocement grimés pour l'occasion. Dans cette galerie de personnages hauts en couleur, le fantôme du covid et le zombie énergétique n'ont pas été conviés à la fête. Les dirigeants du Parc Astérix ont déjà dû et devront encore composer avec ces deux monstres, avant de retrouver totalement le sourire. "La crise du covid a été très dure, reconnaît Guy Vassel, directeur adjoint. Nous avons été contraints de fermer nos attractions durant quatre mois en 2020 et pendant deux mois et demi en 2021. Ce furent deux années de pertes importantes, mais l'année 2022, qui est exceptionnelle, a déjà compensé ces pertes." Le même constat est dressé dans tous les parcs d'attractions: la fin de la crise sanitaire a poussé les visiteurs à se faire davantage plaisir et à dépenser plus, aussi bien dans les boutiques que dans les restaurants. Résultat: alors que l'année n'est pas encore terminée, le Parc Astérix a explosé son record de fréquentation en 2022 avec plus 2,6 millions de visiteurs déjà enregistrés (dont quelque 80.000 Belges), soit 14% de plus qu'en 2019 qui reste l'année de référence, étant donné les mois sombres des "années covid". Les résultats financiers du parc seront, eux aussi, en forte hausse cette année, dans une proportion plus spectaculaire encore. Les revenus devraient en effet grimper de 30% par rapport au chiffre d'affaires de 2019 (123 millions d'euros) et donc dépasser la barre des 160 millions en 2022, avec une marge bénéficiaire en progression constante depuis huit ans (hors covid). Ces bons résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un plan d'investissement ambitieux lancé en 2015. "Nous avons injecté 200 millions d'euros pour passer d'un parc régional initialement prévu pour la saison d'été à un parc national désormais ouvert une grande partie de l'année, explique Guy Vassel. Cet investissement a été consacré au développement de nouvelles attractions et, surtout, au déploiement d'une offre hôtelière plus importante pour inciter nos visiteurs à rester sur place. Aujourd'hui, nous constatons avec bonheur que cette stratégie du court séjour fonctionne puisque nous avons enregistré, cet été, un taux d'occupation de 95% pour nos trois hôtels." Longtemps limitée au seul hôtel Les Trois Hiboux construit en 1999 (soit 10 ans après l'ouverture du parc), l'offre de logement a bénéficié d'un sérieux coup d'accélérateur ces dernières années avec la concrétisation des projets prévus par le plan d'investissement. En 2018, le premier hôtel a été rénové et agrandi, avant que n'éclosent deux nouveaux établissements respectivement classés trois et quatre étoiles: La Cité suspendue en 2020 et Les Quais du Lutèce un an plus tard. Ensemble, les trois hôtels du Parc Astérix comptent aujourd'hui 450 chambres avec une mission d'hébergement qui, étonnamment, dépasse le cadre strict du parc de loisirs. "Il y a huit ans, le parc ouvrait seulement 160 jours par an, rappelle le directeur adjoint. L'année prochaine, nous serons à une ouverture de 208 jours annelle et notre objectif, dans le futur, est d'ouvrir le parc toute l'année. D'autant que nos hôtels sont déjà ouverts toute l'année. Pour une raison très simple: ils sont proches de Paris et à un quart d'heure à peine de l'aéroport Charles de Gaulle. Notre offre hôtelière est complémentaire au parc, bien sûr, mais c'est aussi un relais de croissance pour le groupe en tant que tel." Pour réaliser ses investissements, le Parc Astérix a pu compter sur le soutien de son propriétaire la Compagnie des Alpes (854 millions de chiffre d'affaires annuel avant covid). Ce leader français de l'industrie des loisirs compte 11 domaines skiables de prestige (Méribel, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, etc.) et une douzaine de parcs de loisirs en Europe, par exemple Walibi et Bellewaerde en Belgique ou encore le Futuroscope et le Musée Grévin en France. Au coeur de la Compagnie des Alpes, le Parc Astérix peut donc bénéficier non seulement d'une certaine expertise, mais surtout de synergies pour le développement de son offre hôtelière et de ses nouvelles attractions. Un centre de recherche pour les futurs divertissements existe d'ailleurs au sein du groupe, et permet à chaque parc d'en bénéficier. Les bons résultats de 2022 et cet adossement précieux à la Compagnie des Alpes permettent au Parc Astérix d'envisager sereinement le futur. "Le premier plan d'investissement de 200 millions d'euros couvre la période 2015-2023 et nous travaillons déjà sur un nouveau plan à cinq ans, confie Guy Vassel. Celui-ci prévoit de nouvelles attractions, un nouvel hôtel en 2025 et une augmentation de l'offre indoor (le parc compte beaucoup plus d'attractions en extérieur qu'en intérieur, ce qui peut représenter un désavantage en cas de météo capricieuse,Ndlr). Cela nous permettra de fidéliser notre clientèle puisque 70% de nos visiteurs sont des personnes qui sont déjà venues au moins une fois." En attendant cette deuxième vague d'investissement, le parc de loisirs prépare déjà son imminent "Noël gaulois" avec des spectacles de circonstance et peaufine sa saison 2023 qui sera marquée par l'inauguration, le 8 avril, d'une toute nouvelle zone baptisée Le Festival Toutatis. Cet espace comprendra notamment Le Sanglier d'Or (la plus grande aire de jeux pour enfants jamais construite au Parc Astérix), un restaurant de 300 places, de nombreuses boutiques et surtout l'attraction Toutatis qui se targue déjà d'afficher quelques records. "Cette montagne russe aura une hauteur de 51 mètres et atteindra une vitesse maximale de 110 km/h, ce qui représente deux records pour une attraction de ce genre en France, détaille le directeur adjoint. Mais surtout, elle aura le record mondial de 23 airtimes, c'est-à-dire que vous décollerez 23 fois de votre siège durant votre parcours." Pas moins de 32 millions d'euros ont été investis pour la construction de cette nouvelle zone qui sera forcément énergivore, à l'instar des autres grosses attractions. Confronté, lui aussi, à l'actuelle flambée des prix de l'électricité, le parc de loisirs prévoit d'augmenter ses prix de quelques euros l'année prochaine. "Nous n'avons pas le choix, conclut Guy Vassel, et je pense que le visiteur le comprendra." A l'approche d'Halloween, le zombie énergétique, finalement, n'est jamais très loin...