L'Autorité de la concurrence (ABC) a décidé de classer sans suite la plainte de Telenet contre ses rivaux Proximus et Orange concernant "leur accord de partage d'infrastructures mobiles", a-t-elle annoncé lundi soir dans un communiqué.

En octobre 2019, le groupe Telenet avait déposé plainte auprès de l'ABC contre un accord entre les deux autres opérateurs, prévoyant le partage de certaines parties de leurs infrastructures respectives d'accès au réseau mobile. Cet accord, finalisé en novembre de la même année, couvre le déploiement partagé d'un nouveau réseau mobile 5G ainsi que la fusion des infrastructures existantes pour la 2G, la 3G et la 4G sur l'ensemble du territoire belge.

"La plainte de Telenet portait sur l'impact de la coopération entre Proximus et Orange sur la vente aux enchères du spectre, d'une part, et d'autre part sur l'impact de cette coopération sur la concurrence sur les marchés de détail et de gros des services de télécommunication mobiles."

L'Auditorat de l'ABC a décidé de classer cette plainte sans suite. L'enquête "approfondie" n'a pas "révélé de restriction de la concurrence résultant de cet accord", conclut l'Autorité.

