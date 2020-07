La plateforme de streaming musical en ligne Spotify ainsi que d'autres applications comme Tinder ou Pinterest ont connu de nombreux problèmes sur smartphone. La panne qui frappait le géant suédois semble désormais réglée. Ce souci ne concerne que les utilisateurs d'iOS. L'origine se situerait du côté de Facebook. Les détails.

De nombreux utilisateurs ont découvert avec étonnement ce midi qu'ils ne pouvaient plus accéder à leurs chansons et titres préférés sur la plateforme de streaming musical Spotify. Il semblerait que l'application ne s'ouvre plus et se ferme automatiquement.

Spotify n'a apparemment pas prévu de mise à jour, d'où l'étonnement des utilisateurs, extrêmement nombreux à déclarer le problème sur les réseaux sociaux. Tout semble être rentré dans l'ordre pour la société suédoise, qui confirme que la panne a été résolue sur ses réseaux.

Everything’s now back in tune! If you still need help, send us a tweet. — SpotifyCares (@SpotifyCares) July 10, 2020

Les pannes ne concernent uniquement les utilisateurs d'iOS.

Spotify n'était pas la seule concernée : Pinterest, Tinder et Waze, par exemple, rencontrent aussi des problèmes.

D'après plusieurs médias, la panne serait due à un bug de Facebook et son SDK (kit de développement logiciel) du réseau social intégré à ces apps. Ce SDK est en fait utilisé par les applications pour connecter leurs utilisateurs via leurs identifiants Facebook. Le géant californien travaille actuellement à résoudre ces soucis.

Désinstaller l'application et la télécharger à nouveau ne semble rien changer.

does anyone know what’s up with spotify? pic.twitter.com/vYAYypH2Mj — Polly (@tbslxpolly) July 10, 2020

