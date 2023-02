Le prix de l'électricité sur le marché belge a légèrement augmenté ces derniers jours par rapport aux pays voisins. En raison de la mise à l'arrêt de Tihange 2, la Belgique a renoncé à une partie de son indépendance tarifaire, explique jeudi Matthias Detremmerie, négociant en énergie pour le fournisseur Elindus.

Depuis mercredi, la Belgique a perdu 1.000 mégawatts de capacité avec l'arrêt définitif du réacteur nucléaire de Tihange 2, après Doel 3 en septembre. Cette perte de deux réacteurs qui alimentaient le pays en électricité "fait une différence", souligne Matthias Detremmerie.

Sur le marché à court terme, le prix de l'électricité coûtera 143,44 euros par mégawattheure vendredi. C'est plus cher que dans les pays voisins: 138 euros aux Pays-Bas, 140 en France et 102 en Allemagne.

L'Allemagne bénéficie de beaucoup de vent et la capacité des réacteurs nucléaires a augmenté en France, tandis que la Belgique a perdu une partie de sa production. Le prix dépend donc davantage de la production des panneaux solaires et de l'éolien.

