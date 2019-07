Après avoir terminé de panser les plaies de Cameleon, Bruno Pfalzgraf s'est attelé à revoir le fonctionnement de l'enseigne de vêtements, à la digitaliser, et à investir dans le marketing. Avec un pari pour 2019 : un retour à la croissance.

Les allées du magasin Cameleon à Woluwe-Saint-Lambert sont désertes en ce lundi de fermeture. Nous parcourons les différents rayons en compagnie de Bruno Pfalzgraf, CEO de la société : shorts de bain, chemises slims , robes, habits pour enfants, et autres vêtements de marques. Ce week-end, il semblerait qu'un éléphant soit passé par le magasin et se soit arrêté pour essayer des chaussures. Boîtes grandes ouvertes, paires éparpillées : les séquelles d'une bonne promotion. Un peu plus loin, des étagères sur roulettes remplies de nouvelles collections barrent le passage. Tout devra être à nouveau prêt et rangé pour l'ouverture, mercredi matin.

...