Le groupe belge Alcomotive, une filiale de la holding Alcopa, de la famille Moorkens, va distribuer en Belgique et au Luxembourg des modèles de véhicules électriques de la marque chinoise de voitures particulières MG. Le modèle SUV électrique, baptisé MG ZS EV, sera le premier à être proposé sur le marché belge. Il sera présenté en primeur lors du Salon de l'auto à Bruxelles en janvier prochain. A court, voire à moyen terme, le constructeur lancera davantage de modèles dans le Benelux.

La marque iconique MG était passée entre des mains chinoises, après la faillite du constructeur britannique MG Rover en 2005. Elle fait actuellement partie du plus grand groupe automobile chinois, SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Alcomotive avait récemment conclu un accord de partenariat avec celui-ci pour la distribution de la marque de véhicules d'entreprises Maxus en Belgique, au Luxemburg, aux Pays-Bas et en Suisse. Cette collaboration est donc à présent étendue à MG.

Les voitures en question seront distribuées via un nombre limité de "brand stores" en Belgique et au Luxembourg. La marque entend par ailleurs développer une stratégie en ligne forte pour convaincre des clients potentiels. Au départ d'une gamme de véhicules exclusivement électriques, MG vise tant les particuliers que les entreprises.

Le patron d'Alcomotive, Damien Heymans, y voit "le complément parfait de l'actuel portefeuille" du groupe. "La philosophie électrique du nom iconique de MG est précisément ce dont nos futurs clients ont besoin."

La MG ZS EV sera vendue à un prix situé tout juste sous la barre des 31.000 euros (TVA et frais de livraison compris). Ce SUV électrique dispose d'un moteur de 143 cv et d'une batterie de 44,5 kWh lui assurant une autonomie de 263 km calculée selon la méthode WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). En charge rapide, la batterie peut emmagasiner jusqu'à 80% de la charge en 40 minutes. A domicile, l'usager devra patienter 7,5 heures pour disposer d'une charge complète au départ d'une batterie vide.

Le groupe Alcomotive compte environ 370 collaborateurs et distribue actuellement onze marques (et douze avec MG), dont cinq constructeurs automobiles (Hyundai, Suzuki, SsangYong, Maxus et Isuzu) et six de deux-roues motorisées (Peugeot Scooters, Suzuki, Benelli, SYM, Derbi et Askoll). Chaque année, environ 44.000 voitures et 40.000 deux-roues sont vendus sur huit marchés (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, France, Pologne, Suisse et Portugal), représentant un chiffre d'affaires total d'un milliard d'euros.

SAIC est le groupe automobile le plus important du marché chinois et le septième acteur mondial, avec des ventes de 7,05 millions de véhicules en 2018.