Avec l'ouverture d'un "flagship" sur la Cinquième avenue à New York, le président de Delvaux confirme le développement de sa marque à l'international. Confiant, il vient d'investir dans une nouvelle unité de production pour répondre à la croissance du maroquinier.

Combien d'Américains peuvent situer la Belgique sur une carte du monde ? Très peu, à en croire les sondages. La nouvelle boutique Delvaux sur la Cinquième avenue à New York sonne comme un cours de rattrapage avec ses contremarches peintes en noir-jaune-rouge, son mur orné des armoiries du royaume et ses sacs à main en forme de cornet de frites. Les références au Kingdom of Belgium sont légion même si la marque n'a plus grand-chose de belge. Pour rappel, elle est passée en 2011 dans le giron de First Heritage Brands (FHB) qui a racheté le chausseur Robert Clergerie et la maison Sonia Rykiel. Ce holding a été cofondé par les frères Fung, géants du négoce textile basés à Hong Kong, le fonds souverain singapourien Temasek et le Français Jean-Marc Loubier, par ailleurs président exécutif et CEO de Delvaux. Cet ancien de Vuitton, groupe dont il a contribué à la réussite en Chine avant de prendre les commandes de Céline, a de grandes ambitions pour son poulain. Plus que jamais, il veut faire de Delvaux, dont le chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui les 100 millions d'euros, la nouvelle référence du luxe à l'étranger.

