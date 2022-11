Lidl a inauguré mercredi son centre de distribution de La Louvière en présence du ministre wallon de l'Economie Willy Borsus et des instances de l'intercommunale IDEA et de La Louvière.

La nouvelle infrastructure de Lidl est située au sein de la plate-forme logistique multimodale de Garocentre à La Louvière. Le centre doit permettre d'approvisionner plus de 60 magasins dans les provinces de Hainaut, de Brabant wallon et en Région bruxelloise. Le nouveau centre de distribution, qui a nécessité un investissement de 75 millions d'euros, est implanté sur une superficie de 117.000 m2. Le bâtiment principal du centre, de 41.805 m2, propose une capacité de stockage de 30.000 palettes, une zone de réfrigération de 15.500 m2. Quelque 2.500 palettes sont expédiées par jour au départ du nouveau centre où travaillent 235 personnes.

Le plus grand de Belgique

La proximité des autoroutes E19 et E42 a été importante dans le choix de Lidl d'implanter à La Louvière son nouveau centre, le plus grand de Belgique. La durabilité est un des axes fondamentaux développés par Lidl dans son nouveau centre logistique. Une éolienne assure la fourniture de 70% de l'énergie au site, qui est certifié par "Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)". 94% des déchets du centre de distribution ont une deuxième vie, soit, notamment, 6.500 tonnes de carton par an, 220 tonnes de bois non traité, 40 tonnes de bois traité, 130 tonnes de métaux. Les déchets organiques des 60 magasins sont transformés en biogaz

