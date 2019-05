En 2016, Thalys a lancé Izy, un train à petit prix reliant Paris et Bruxelles. Proposés à partir de 10 euros, ces trajets low cost durent plus longtemps que ceux du TGV aux rames bordeaux mais attirent du monde : 430.000 voyageurs l'ont emprunté l'an dernier. Le transporteur ne compte pas s'arrêter là.

Les habitués de l'Eurostar ne sont pas dépaysés lorsqu'ils empruntent le train low cost Bruxelles-Paris, Izy, qui relie une fois par jour les deux villes. Ils voyagent à bord d'une rame recyclée qui roulait encore il y a peu entre le continent et la gare Saint-Pancras à Londres. A l'extérieur, le pelliculage blanc et vert, aux couleurs du service Izy, n'en laisse rien paraître mais, à l'intérieur, les sièges gris sont encore ceux de l'Eurostar old style. Ils sont nombreux car cette rame compte 750 places, contre 350 pour les rames Izy utilisées au démarrage du service en 2016.

...