La guerre des magasins bios: ils poussent comme des champignons

Färm, Sequoia, Bio c' Bon, The Barn, etc. Les "mini-chaînes" bios ouvrent à tour de bras. Reportage sur la célèbre place Jourdan, à Etterbeek, où la survie du magasin indépendant Be Positive ne tient plus qu'à un fil après l'ouverture, en mars, d'un Sequoia, avant celle d'un Färm, prévue en septembre, à seulement quelques mètres.

Nicolas Dhaene (Sequoia): "Nous sommses présents depuis 30 ans. Nous avons connu notre lot de nouveaux joueurs." © CHRISTOPHE KETELS - BELGAIMAGE

Pour Dominique et Joseph, tout bascule en octobre dernier. Les gérants du magasin bio Be Positive de la place Jourdan, à Etterbeek, reçoivent un coup de téléphone : à l'autre bout du fil, l'administrateur délégué de Färm leur annonce que sa chaîne vient d'acheter un local à un jet de pierre de chez eux. Les deux commerçants restent sans voix. Ils ne sont pourtant pas au bout de leur surprise : à peine une semaine plus tard, deuxième appel. Cette fois, c'est la voix du patron de Sequoia qui résonne dans le combiné. " Il nous explique que son groupe vient de signer un bail à deux pas de chez nous, raconte Dominique Lemaire. Mon mari et moi avons éclaté de rire. Le monde s'est écroulé autour de nous. "

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×