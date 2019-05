Pour séduire ceux qu'on appelle les flexitariens, de plus en plus d'entreprises lancent des burgers qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs jumeaux carnés.

"Can't believe it's veggie " (je ne peux pas croire que ce soit végétarien).Voilà comment est vendu le nouveau burger qui vient d'être lancé chez nous par Nestlé sous sa marque de produits végétariens Garden Gourmet. Son nom ? L'Incredible Burger. L'objectif de la multinationale est clair : séduire les consommateurs qui souhaitent consommer moins de viande - les fameux flexitar...