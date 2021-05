A peine 250.065 passagers ont foulé le sol de Brussels Airport en avril, ce qui représente une baisse de 89% par rapport à avril 2019, avant la pandémie de coronavirus, indique l'aéroport mercredi dans un communiqué. Les volumes de fret aérien, eux, ne connaissent pas la crise et accélèrent leur croissance avec une hausse de 72% par rapport à avril 2020.

Si la fréquentation passagère reste en berne à l'aéroport de Bruxelles-National, elle est tout de même légèrement plus élevée en avril qu'en février et mars. L'interdiction des voyages non-essentiels a été levée par la Belgique le 19 avril ce qui a permis à la deuxième moitié du mois d'attirer davantage de voyageurs. L'aéroport mise sur la poursuite de cette amélioration en mai même si l'imposition de testing et de quarantaine en cas de voyage, tout comme le fait que certains pays n'acceptent pas les touristes belges, pèsent sur les taux de fréquentation.

Par ailleurs, en avril, un quart des passagers étaient en transfert. Les voyageurs intercontinentaux représentaient 30% des passagers. Le nombre de vols passagers a diminué de 83% et chaque vol comptait en moyenne 85 voyageurs.

Le fret aérien montre un tout autre visage, avec une forte croissance de ses volumes. La hausse s'est même accélérée en avril. Pour le cargo, l'aéroport compare ses chiffres avec ceux de l'année 2020, la crise sanitaire n'ayant eu qu'un impact limité sur les volumes de fret l'an dernier.

Tous les segments du fret sont en augmentation. Les services express ont crû de 55%, portés par les achats en ligne, ceux du full cargo de 59% et le fret transporté à bord de vols de passagers a bondi de 492% par rapport aux très faibles volumes d'avril 2020.

Le mois d'avril a compté au total 5.879 mouvements de vols, ce qui représente une diminution de 70% par rapport à avril 2019.

