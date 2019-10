L'IFAPME et Syntra Vlaanderen ont signé un accord pour favoriser la mobilité des apprenants en alternance. Une volonté affichée de décloisonner le marché du travail, mais aussi de s'attaquer aux postes vacants en Flandre.

S'ouvrir à un nouveau modèle et amener les jeunes à voyager, telle est la volonté de l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et l'agence flamande pour l'entrepreneuriat Syntra Vlaanderen qui viennent de signer une convention visant à faciliter la formation en alternance de part et d'autre de la frontière linguistique belge.

...