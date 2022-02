Virgil Abloh, le directeur artistique hommes de LVMH, les avait dessinées juste avant sa mort et elles sont parties comme des petits pains et à des prix vertigineux. Elles, ce sont les 200 paires de baskets Louis Vuitton-Nike. Mises aux enchères chez Sotheby's au profit de la bourse Virgil Abloh qui favorise l'enseignement des étudiants d'origine afro- américaine et africaine, elles sont parties au prix moyen inouï de 100.000 dollars. La paire la plus chère a été adjugée à 350.000 dollars. Vingt-cinq millions ont été récoltés pour cette vente uniquement en ligne qui escomptait, au départ, des enchères comprises entre 5.000 et 15.000 dollars ; 1.200 acheteurs se sont battus pour décrocher le graal.

Virgil Abloh, le directeur artistique hommes de LVMH, les avait dessinées juste avant sa mort et elles sont parties comme des petits pains et à des prix vertigineux. Elles, ce sont les 200 paires de baskets Louis Vuitton-Nike. Mises aux enchères chez Sotheby's au profit de la bourse Virgil Abloh qui favorise l'enseignement des étudiants d'origine afro- américaine et africaine, elles sont parties au prix moyen inouï de 100.000 dollars. La paire la plus chère a été adjugée à 350.000 dollars. Vingt-cinq millions ont été récoltés pour cette vente uniquement en ligne qui escomptait, au départ, des enchères comprises entre 5.000 et 15.000 dollars ; 1.200 acheteurs se sont battus pour décrocher le graal.