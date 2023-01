La plateforme de financement collaboratif propose désormais aussi des solutions clé en main qui permettent de digitaliser l'octroi d'un crédit à la consommation.

En pleine croissance, la fintech belge Mozzeno poursuit son développement et enchaîne les contrats. Spécialisée dans le financement collaboratif à destination des particuliers et des entreprises (indépendants et PME), la plateforme engrange à présent ses premiers clients sur le marché B to B de la digitalisation des processus de crédit. Un créneau sur lequel la fintech a décidé de se diversifier en proposant des solutions qui répondent aux besoins des entreprises souhaitant automatiser leur processus d'octroi de crédits, depuis la demande du prêt jusqu'à son remboursement. Une filiale d'INGC'est ainsi que via sa filiale Mozzeno Services et sa plateforme digitale de prêt Easylending, composée de différents modules indépendants permettant de digitaliser l'ensemble des opérations d'emprunt, la fintech a par exemple réussi à séduire l'un des gros acteurs belges du crédit, à savoir Records Crédits, filiale de la banque ING.Après un projet test lancé dans quelques garages automobiles en Belgique, dont l'objectif était d'accélérer et de simplifier le processus de signature en évitant l'utilisation de contrats papier, c'est aujourd'hui l'ensemble des 500 partenaires du réseau de garages et des courtiers de Record Credits qui bénéficie de la solution de signature digitale de Mozzeno Services. "Rendre notre plateforme et ses solutions disponibles pour d'autres entreprises fait partie de notre stratégie de diversification pour accompagner la croissance, indique Xavier Laoureux, co-fondateur de Mozzeno. Cela nous permet d'augmenter la diffusion de nos solutions et donc aussi leur adoption.""Buy now, pay later"Dans un registre un peu différent, Mozzeno propose également depuis quelque temps une solution complète de vente à tempérament entièrement digitalisée aussi bien pour les sites d'e-commerce que pour les magasins physiques. Il s'agit d'une solution de paiement différé du style Buy now, pay later (vous achetez maintenant, mais vous ne paierez que plus tard), popularisée par la célèbre fintech suédoise Klarna. "A la différence que notre système entre dans le cadre de la réglementation sur le crédit et peut, donc, être utilisé avec des délais de remboursement plus long jusqu'à 84 mois. Il ne nécessite aucun développement de la part du marchand. Un simple lien envoyé par e-mail peut être utilisé. Ce sont les équipes de Mozzeno qui prennent en charge à distance l'ensemble de la relation crédit", précise Xavier Laoureux, citant ici l'exemple de la société LenArt, dont l'objectif est de faciliter l'achat avec paiement échelonné ou la location d'oeuvres d'art, qui s'est adjoint les services de Mozzeno.Créée il y a six ans, Mozzeno rassemble désormais 10.000 clients et vient de franchir dernièrement la barre symbolique des 100 millions d'euros prêtés.