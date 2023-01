La crise mondiale des puces électroniques, qui a fortement handicapé d'importants secteurs économiques ces dernières années, sera surmontée en 2023, estime la principale association américaine de l'électronique, la Consumer Technology Association.

Selon la CTA, organisatrice du salon de l'électronique CES à Las Vegas, "l'énorme besoin datant de l'époque de la pandémie s'atténue" et les puces sont enfin à nouveau disponibles.

Les délais de livraison excessifs se normalisent peu à peu, notamment parce que davantage de sites de production commencent à fonctionner. Mais, pour le secteur, cela pourrait aussi être le signe avant-coureur de problèmes: "Nous allons passer d'une pénurie de puces à une éventuelle offre excédentaire", a mis en garde Steve Koenig, chef des études de marché de l'association CTA, à l'ouverture du CES, la grand-messe mondiale de l'électronique.

Ce dernier a par ailleurs confié, en marge de l'événement, qu'il ne voyait pas le métaverse comme une lubie du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. "Pour moi, le métaverse est la prochaine génération d'Internet", a-t-il prédit.

Le métaverse désigne d'une part un environnement numérique et interactif dans lequel on peut entrer avec des lunettes de réalité virtuelle. Les utilisateurs peuvent y travailler, jouer, se rencontrer ou faire des achats en tant qu'avatars. Mais le métaverse comprend également des applications dans lesquelles des informations numériques sont affichées dans le champ de vision réel de l'utilisateur, ce que l'on appelle la "réalité augmentée".

Plusieurs grandes entreprises présentes à Las Vegas en ce début janvier ont d'ailleurs investi dans ce métaverse. A l'image de Sony, le géant japonais de l'électronique, qui a déjà préalablement annoncé que les nouvelles lunettes de réalité virtuelle Playstation VR2 seraient bientôt commercialisées. Le constructeur automobile Stellantis et Microsoft ont, eux, présenté au CES une salle d'exposition dans cet univers virtuel. Enfin, l'entreprise OVR, également présente à Las Vegas, développe depuis plusieurs années une solution permettant de communiquer des odeurs dans le métaverse.

