La filiale de D'ieteren, Lab Box, reprend la société de taxis bruxelloise Taxis Verts

Lab Box, la filiale de D'Ieteren spécialisée dans les nouvelles solutions de mobilité, reprend l'entreprise de taxis bruxelloise Taxis Verts, annonce vendredi l'importateur des marques du groupe Volkswagen en Belgique. Lab Box et D'Ieteren entendent, par cette acquisition, "prendre l'initiative de numériser le secteur et le rendre plus durable".