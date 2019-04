La FEB veut remettre l'économie "au centre de l'attention"

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) lance une campagne d'information ce lundi afin d'inscrire l'économie et le marché du travail dans l'agenda politique, à moins de deux mois des élections fédérales, régionales et européennes. Baptisée "It's still the economy stupid", en référence à la célèbre phrase d'un conseiller de Bill Clinton lors de la campagne présidentielle américaine de 1992, elle s'accompagnera de propositions pour remettre l'économie "au centre de l'attention".

Pieter Timmermans