La Fédération des entreprises de Belgique a décidé d'aider ses membres victimes de cyberattaque. Après avoir constaté que bon nombre d'entreprises étaient un peu démunies face à ce genre d'incident, elle a rédigé, en collaboration avec le Centre pour la Cybersécurité Belgique, un guide accompagnant les sociétés depuis le moment où elles découvrent les faits jusqu'à la normalisation de la situation.

L'outil permet avant tout de relier le monde des entreprises aux services publics, comme la police ou les administrations. Il reprend de nombreux points de contacts et énumère une série d'actions concrètes à mener par les entreprises pour se préparer au mieux à une cyberattaque, comme conserver sur un papier une liste des instances à contacter en cas d'incident.

"Les entreprises doivent être conscientes que la question aujourd'hui n'est plus de savoir si on sera un jour victime d'une cyberattaque, mais quand. Il est évidemment toujours préférable de prévenir que de guérir, mais dans l'éventualité d'une telle attaque, une entreprise doit disposer d'un bon et solide plan de réponse aux incidents", commente Pieter Timmermans, CEO de la FEB.

Un rapport de la Cyber Security Coalition montre que lors d'attaques par ransomware, les organisations ne peuvent récupérer qu'à peine 65% des données volées, même si elles paient la rançon, ce qui entraîne souvent des conséquences catastrophiques pour l'entreprise. Les chiffres de la fédération de l'industrie technologique Agoria montrent également que pour 38% des entreprises victimes d'une cyberattaque, celle-ci entraîne un arrêt des activités, relève encore la FEB.

L'outil permet avant tout de relier le monde des entreprises aux services publics, comme la police ou les administrations. Il reprend de nombreux points de contacts et énumère une série d'actions concrètes à mener par les entreprises pour se préparer au mieux à une cyberattaque, comme conserver sur un papier une liste des instances à contacter en cas d'incident. "Les entreprises doivent être conscientes que la question aujourd'hui n'est plus de savoir si on sera un jour victime d'une cyberattaque, mais quand. Il est évidemment toujours préférable de prévenir que de guérir, mais dans l'éventualité d'une telle attaque, une entreprise doit disposer d'un bon et solide plan de réponse aux incidents", commente Pieter Timmermans, CEO de la FEB. Un rapport de la Cyber Security Coalition montre que lors d'attaques par ransomware, les organisations ne peuvent récupérer qu'à peine 65% des données volées, même si elles paient la rançon, ce qui entraîne souvent des conséquences catastrophiques pour l'entreprise. Les chiffres de la fédération de l'industrie technologique Agoria montrent également que pour 38% des entreprises victimes d'une cyberattaque, celle-ci entraîne un arrêt des activités, relève encore la FEB.