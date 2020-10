La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) comprend les mesures renforcées de lutte contre le coronavirus annoncées par le gouvernement mais demande un "plan Marshall" pour les entreprises afin d'éviter "des dizaines de milliers de faillites", a indiqué vendredi l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.

La plus grande organisation d'employeurs du pays comprend le renforcement des mesures et appelle les employeurs et les travailleurs à les appliquer afin d'éviter l'écroulement des soins de santé.

Parallèlement, la FEB réclame pour un "plan Marshall" pour renforcer la colonne vertébrale financière des entreprises. "Il est nécessaire de prendre des mesures durables dans tous les secteurs pour soutenir les entreprises saines et éviter une vague de faillite", a déclaré M. Timmermans.

