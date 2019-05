L'économie islandaise ne connaîtra pas une croissance de 1,8% cette année comme c'était encore prévu en février mais bien seulement de 0,4%, a annoncé mercredi la banque nationale locale. Cet ajustement est en grande partie dû à la débâcle et la faillite de la compagnie aérienne à bas coûts islandaise Wow Air en mars.

Le tourisme a connu une importante croissance ces dernières années dans le pays et en est même devenu la principale source de revenus. Cela a aidé l'île à sortir du creux qu'elle a traversé il y a plus de dix ans avec la crise économique.

Cette croissance touristique est notamment due aux compagnies aériennes Icelandair et Wow Air. La fin des vols de cette dernière à la fin du mois de mars a constitué un coup important à ce tourisme, et par extension à l'économie islandaise dans son ensemble. Une saison de pêche désastreuse a également joué dans ces prévisions revues à la baisse.

La banque centrale locale a par ailleurs abaissé de 0,5% le principal taux d'intérêt, à 4%.

Tout comme d'autres compagnies aériennes européennes, Wow Air a connu des difficultés en raison de la fluctuation des prix du carburant et de la surcapacité du secteur. Des discussions ont eu lieu avec plusieurs investisseurs potentiels, mais à chaque fois sans résultat. Une reprise par le rival islandais Icelandair n'a pas non plus pu aboutir.