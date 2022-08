La facture énergétique alourdie par le télétravail

Les prix de l'énergie grimpent en flèche et cela aura également des conséquences sur le surplus à payer par le télétravailleur. Si le travail à domicile engendre de tout temps une consommation d'énergie accrue, la note risque d'être plus salée cet hiver que lors du premier hiver de la crise du coronavirus, par exemple. Wikipower, la société qui établit des comparatifs de prix sur l'énergie, prédit une hausse comprise entre 22 et 34 euros mensuels pour un Bruxellois ou un Wallon.

