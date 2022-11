L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a remporté le contrat pour la mise en place du premier réseau ferroviaire à grande vitesse d'Égypte, a annoncé la compagnie mardi.

Le contrat de 15 ans, dont la valeur est estimée à plusieurs milliards, a été signé en marge de la COP27, la conférence sur le climat qui se tient actuellement dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, selon la Deutsche Bahn.

Le contrat sera exécuté par la filiale DB International Operations. Elle travaillera conjointement avec la société égyptienne Elsewedy Electric pour mettre en place l'infrastructure de la ligne ferroviaire et exploiter les services régionaux et de fret sur les nouvelles lignes à grande vitesse. Elle prendra également en charge la maintenance des gares et des dépôts.

"Le nouveau système ferroviaire stimulera le développement économique de l'Égypte et contribuera à la protection du climat, ce qui sera bénéfique pour nous tous", a déclaré Niko Warbanoff, directeur du groupe ECO de la Deutsche Bahn, qui supervise diverses filiales à l'étranger.

Le réseau à grande vitesse devrait s'étendre sur plus de 2.000 kilomètres, ce qui en ferait le sixième plus long de ce type au monde. Il devrait relier Alexandrie, Le Caire et la nouvelle capitale prévue de l'Égypte d'ici 2025, actuellement en construction.

Selon le communiqué de presse, une autre entreprise allemande, Siemens Mobility, participera à la mise en place de l'infrastructure et fournira les locomotives et les wagons.

La Deutsche Bahn fait régulièrement l'objet de critiques en raison de ses projets à l'étranger, certains faisant remarquer que le réseau ferroviaire allemand connaît de nombreux problèmes et que l'entreprise devrait y concentrer ses efforts. La société a répondu mardi que les bénéfices du projet égyptien seront réinvestis dans les opérations en Allemagne.

