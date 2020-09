Le succès de la bière Desperados est tel qu'Heineken a demandé à sa filiale belge Alken-Maes de la brasser dans ses installations d'Alken dans le Limbourg. La bière à la téquila y est produite depuis ce mois de septembre, conditionnée en cannettes de 50 cl. "Mais nous étudions aussi la possibilité de la produire en bouteille pour le marché belge car aujourd'hui, la Desperados en bouteille est importée de France ou des Pays-Bas", explique la CEO d'Alken-Maes, Annick Vincenty, citée dans un communiqué diffusé mercredi.

Le deuxième groupe brassicole sur le marché belge précise que la Desperados a connu une croissance à deux chiffres en Belgique ces deux dernières années, une belle performance quand on sait que la consommation de bière est en chute constante dans notre pays. "Et nous entrevoyons encore une belle croissance pour ce produit à l'avenir", indique un porte-parole de la brasserie.

La Desperados a vu le jour en 1995 en France, au sein de la brasserie alsacienne Fischer. Celle-ci a été reprise un an plus tard par Heineken. Alken-Maes est entré dans le giron d'Heineken International en 2008. La Desperados, pionnière dans les bières aromatisées avec un spiritueux, est aujourd'hui vendue dans plus de 50 pays.

Outre la "Despe", la brasserie Cristal à Alken produit les pils Cristal et Maes, la bière d'abbaye Grimbergen et la gamme Ciney. Elle dispose en outre d'une unité de mise en canettes lui permettant de remplir d'autres marques comme Hapkin, Affligem et Mort Subite.

Le groupe brassicole ne se fait guère d'illusions sur ses résultats pour cette année, qui seront "mauvais", selon Annick Vincenty, interrogée par L'Echo. Les progrès dans la grande distribution, estimés à 10 ou 20%, n'ont pas permis de compenser les trois mois de fermeture de l'horeca en Belgique, détaille la responsable. Elle se réjouit cependant d'avoir pu grignoter quelques parts de marché dans ce contexte "sinistré", avec un gain d'un point de croissance tant en grandes surfaces que dans l'horeca.

Le deuxième groupe brassicole sur le marché belge précise que la Desperados a connu une croissance à deux chiffres en Belgique ces deux dernières années, une belle performance quand on sait que la consommation de bière est en chute constante dans notre pays. "Et nous entrevoyons encore une belle croissance pour ce produit à l'avenir", indique un porte-parole de la brasserie. La Desperados a vu le jour en 1995 en France, au sein de la brasserie alsacienne Fischer. Celle-ci a été reprise un an plus tard par Heineken. Alken-Maes est entré dans le giron d'Heineken International en 2008. La Desperados, pionnière dans les bières aromatisées avec un spiritueux, est aujourd'hui vendue dans plus de 50 pays. Outre la "Despe", la brasserie Cristal à Alken produit les pils Cristal et Maes, la bière d'abbaye Grimbergen et la gamme Ciney. Elle dispose en outre d'une unité de mise en canettes lui permettant de remplir d'autres marques comme Hapkin, Affligem et Mort Subite. Le groupe brassicole ne se fait guère d'illusions sur ses résultats pour cette année, qui seront "mauvais", selon Annick Vincenty, interrogée par L'Echo. Les progrès dans la grande distribution, estimés à 10 ou 20%, n'ont pas permis de compenser les trois mois de fermeture de l'horeca en Belgique, détaille la responsable. Elle se réjouit cependant d'avoir pu grignoter quelques parts de marché dans ce contexte "sinistré", avec un gain d'un point de croissance tant en grandes surfaces que dans l'horeca.