La déconstruction de Volkswagen

Le groupe Volkswagen a lancé la machine pour coter séparément son activité poids lourds et autocars, Traton, le 28 juin, à Francfort et à Stockholm. C'est peut-être le signe que VW va se restructurer financièrement. D'autres ventes ou IPO pourraient suivre. Bloomberg parle de celle de Porsche et de Lamborghini.

Andreas Renschler, PDG de Traton. © Belgaimage

Traton est le nom donné à la division Volkswagen Truck&Bus depuis 2018. Selon le prix du titre au lancement, entre 27 et 33 euros, la valorisation de Traton variera entre 13,5 et 16,5 milliards d'euros. Le groupe VW ne vendra que 10% à 11,5% des parts mais pourrait en céder d'autres plus tard, jusqu'à 24,9%. Traton produit des utilitaires ...

