La confiance des chefs d'entreprise n'a guère évolué au cours des trois derniers mois. L'indice de conjoncture est en léger recul entre novembre et décembre, tombant à 3,6 points (-0,6), annonce jeudi la Banque nationale.

En décembre, l'indicateur s'est sensiblement replié dans les services aux entreprises, confirmant la dégradation de novembre. "La perte de confiance a touché l'ensemble des activités de services", note la BNB.

Un léger tassement est observé dans la construction en raison d'une contraction du carnet d'ordres et d'une moindre utilisation du matériel disponible.

"Dans le commerce, ce sont les prévisions en termes d'emploi et de commandes auprès des fournisseurs qui ont été revues à la baisse."

Les chefs d'entreprise se sont par contre montrés plus optimistes dans l'industrie manufacturière, seule branche d'activité où leur confiance n'a pas fléchi. L'amélioration de l'indicateur a été entièrement portée par une appréciation plus favorable du niveau des stocks.

En décembre, l'indicateur s'est sensiblement replié dans les services aux entreprises, confirmant la dégradation de novembre. "La perte de confiance a touché l'ensemble des activités de services", note la BNB. Un léger tassement est observé dans la construction en raison d'une contraction du carnet d'ordres et d'une moindre utilisation du matériel disponible. "Dans le commerce, ce sont les prévisions en termes d'emploi et de commandes auprès des fournisseurs qui ont été revues à la baisse." Les chefs d'entreprise se sont par contre montrés plus optimistes dans l'industrie manufacturière, seule branche d'activité où leur confiance n'a pas fléchi. L'amélioration de l'indicateur a été entièrement portée par une appréciation plus favorable du niveau des stocks.