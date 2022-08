La confiance des chefs d'entreprise s'est de nouveau repliée en août, atteignant son niveau le plus bas depuis janvier 2021.

Selon la Banque nationale de Belgique (BNB), la courbe synthétique globale a ainsi perdu 3 points en août et s'élève à -5,8 contre -2,8 en juillet. Il faut remonter au premier mois de 2021 pour retrouver une valeur moins élevée (-7,5).

L'évolution n'est pas la même dans tous les secteurs. Dans l'industrie manufacturière, toutes les composantes de l'indicateur se sont dégradées, à l'exception des prévisions de demande. En particulier, l'appréciation du carnet de commandes s'est inscrite en très net retrait. La confiance a continué de s'éroder dans les services aux entreprises. Si l'appréciation de l'activité présente s'est sensiblement détériorée, les prévisions pour les trois prochains mois se sont légèrement améliorées, constate la BNB. Les attentes relatives à la demande générale du marché sont restées assez stables.

En revanche, le climat des affaires dans la construction s'est embelli, principalement en raison d'un jugement plus positif porté sur le niveau du carnet d'ordres.

Enfin, c'est dans le commerce que le moral des chefs d'entreprise a le plus visiblement progressé, après trois reculs consécutifs. Ce regain d'optimisme découle d'un relèvement des prévisions concernant la demande et, dans une moindre mesure, l'emploi. Par contre, les commerçants s'attendent à passer moins de commandes auprès de leurs fournisseurs.

La BNB constate enfin que le tassement de la courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, s'est quelque peu accéléré en août.

Selon la Banque nationale de Belgique (BNB), la courbe synthétique globale a ainsi perdu 3 points en août et s'élève à -5,8 contre -2,8 en juillet. Il faut remonter au premier mois de 2021 pour retrouver une valeur moins élevée (-7,5). L'évolution n'est pas la même dans tous les secteurs. Dans l'industrie manufacturière, toutes les composantes de l'indicateur se sont dégradées, à l'exception des prévisions de demande. En particulier, l'appréciation du carnet de commandes s'est inscrite en très net retrait. La confiance a continué de s'éroder dans les services aux entreprises. Si l'appréciation de l'activité présente s'est sensiblement détériorée, les prévisions pour les trois prochains mois se sont légèrement améliorées, constate la BNB. Les attentes relatives à la demande générale du marché sont restées assez stables. En revanche, le climat des affaires dans la construction s'est embelli, principalement en raison d'un jugement plus positif porté sur le niveau du carnet d'ordres. Enfin, c'est dans le commerce que le moral des chefs d'entreprise a le plus visiblement progressé, après trois reculs consécutifs. Ce regain d'optimisme découle d'un relèvement des prévisions concernant la demande et, dans une moindre mesure, l'emploi. Par contre, les commerçants s'attendent à passer moins de commandes auprès de leurs fournisseurs. La BNB constate enfin que le tassement de la courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, s'est quelque peu accéléré en août.