Les embouteillages peuvent susciter un sentiment de honte chez les travailleurs qui le subissent, selon une récente étude. Alors que certains prennent les bouchons comme une excuse pour arriver en retard au bureau, d'autres développent des stratégies pour les éviter.

Pas moins de 23 % des travailleurs flamands se sentent coupables envers leurs collègues lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages. C'est ce que révèle une étude réalisée par Deals.be auprès de plus de 1.000 personnes actives.

Les jeunes Flamands sont les plus susceptibles de ressentir de la gêne suite aux embouteillages matinaux, pas moins de 40 % d'entre eux éprouvent des difficultés d'affronter leurs collègues après un embouteillage important. "Je pars du principe que personne ne participe aux embouteillages par plaisir", déclare Vince Franke de Deals.be. "Il ne faut vraiment pas se sentir embarrassé pour ça. L'heure de pointe du matin est déjà assez stressante. Si vous vous inquiétez ensuite de ce que vos collègues en pensent, vous savez d'avance que vous ne serez pas très productif ce jour-là."

Source d'irritation

Outre le sentiment de culpabilité, les embouteillages quotidiens provoquent également beaucoup d'irritation chez les travailleurs. Pas moins de quatre Flamands sur dix citent les files comme l'aspect le plus agaçant de leur travail. Pour 52 % des personnes interrogées, c'est même une raison de chercher un nouvel emploi.

Cependant, toutes les personnes interrogées ne souffrent pas de la "honte des embouteillages", révèle le sondage. Ainsi, un cinquième des travailleurs utilisent parfois l'heure de pointe du matin comme excuse pour être en retard au travail.

Conduite hybride

D'autres mettent place des stratégies d'évitement des heures de pointe et ne prennent pas la route avant 10 heures du matin, pour éviter au maximum d'être coincé dans les files. Si bien qu'un nouvelle tendances est apparue, à l'instar du (télé)travail : la "conduite hybride", avance Deals.be.

Au lieu d'utiliser l'embouteillage quotidien comme une excuse pour arriver en retard au travail, il existe aussi plusieurs façons de l'éviter. L'une d'entre elles est le covoiturage. L'enquête montre que pas moins de la moitié des Flamands qui travaillent sont disposés à faire du covoiturage quotidien avec des collègues qui habitent à proximité. Les Brabançons (55 %) et les Limbourgeois (54 %) sont les plus enthousiastes à ce sujet. Les Bruxellois (28 %), en revanche, sont les moins disposés à faire le trajet avec des collègues.

D'ailleurs, un embouteillage ne doit pas toujours se traduire par du temps de travail perdu. Pas moins de 21 % des navetteurs interrogés essaient de rentabiliser leur temps autant que possible lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages. Les hommes (24 %) en profitent surtout pour passer des appels professionnels, c'est le cas de 18 % des femmes.

Pas moins de 23 % des travailleurs flamands se sentent coupables envers leurs collègues lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages. C'est ce que révèle une étude réalisée par Deals.be auprès de plus de 1.000 personnes actives. Les jeunes Flamands sont les plus susceptibles de ressentir de la gêne suite aux embouteillages matinaux, pas moins de 40 % d'entre eux éprouvent des difficultés d'affronter leurs collègues après un embouteillage important. "Je pars du principe que personne ne participe aux embouteillages par plaisir", déclare Vince Franke de Deals.be. "Il ne faut vraiment pas se sentir embarrassé pour ça. L'heure de pointe du matin est déjà assez stressante. Si vous vous inquiétez ensuite de ce que vos collègues en pensent, vous savez d'avance que vous ne serez pas très productif ce jour-là."Outre le sentiment de culpabilité, les embouteillages quotidiens provoquent également beaucoup d'irritation chez les travailleurs. Pas moins de quatre Flamands sur dix citent les files comme l'aspect le plus agaçant de leur travail. Pour 52 % des personnes interrogées, c'est même une raison de chercher un nouvel emploi. Cependant, toutes les personnes interrogées ne souffrent pas de la "honte des embouteillages", révèle le sondage. Ainsi, un cinquième des travailleurs utilisent parfois l'heure de pointe du matin comme excuse pour être en retard au travail. D'autres mettent place des stratégies d'évitement des heures de pointe et ne prennent pas la route avant 10 heures du matin, pour éviter au maximum d'être coincé dans les files. Si bien qu'un nouvelle tendances est apparue, à l'instar du (télé)travail : la "conduite hybride", avance Deals.be.Au lieu d'utiliser l'embouteillage quotidien comme une excuse pour arriver en retard au travail, il existe aussi plusieurs façons de l'éviter. L'une d'entre elles est le covoiturage. L'enquête montre que pas moins de la moitié des Flamands qui travaillent sont disposés à faire du covoiturage quotidien avec des collègues qui habitent à proximité. Les Brabançons (55 %) et les Limbourgeois (54 %) sont les plus enthousiastes à ce sujet. Les Bruxellois (28 %), en revanche, sont les moins disposés à faire le trajet avec des collègues.D'ailleurs, un embouteillage ne doit pas toujours se traduire par du temps de travail perdu. Pas moins de 21 % des navetteurs interrogés essaient de rentabiliser leur temps autant que possible lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages. Les hommes (24 %) en profitent surtout pour passer des appels professionnels, c'est le cas de 18 % des femmes.