La conclusion du contrat de gestion de la SNCB est dans sa "dernière ligne droite", a laissé entendre mardi la CEO de l'entreprise ferroviaire, Sophie Dutordoir.

Un accord "entre quatre yeux" a eu lieu ce lundi avec le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a notamment déclaré sur la RTB, Mme Dutordoir, lors de l'émission "Déclic" de La Première.

Comme l'a déjà annoncé le ministre, ce contrat comprendra un plan sur 10 ans, une première en Belgique. "Il s'agit d'un plan industriel et non d'un plan de comm'. Les montants ont été réduits, mais les ambitions restent", a ajouté la dirigeante d'entreprise.

Le contrat de gestion doit être avalisé en conseil d'administration ce vendredi et devrait, en principe, être définitivement approuvé, après feu vert gouvernemental et syndical, le 23 décembre.

Alors qu'une grève perturbe actuellement le rail belge, Sophie Dutordoir constate que le système ferroviaire belge est mis sous pression par des décennies de sous-investissement. Il en résulte un matériel et des infrastructures vieillissants, mais aussi un manque de personnel. "Même si les moyens qui seront dégagés prochainement par le gouvernement sont importants, ils ne seront pas suffisants pour rétablir une situation qui a perduré pendant trop longtemps", juge Sophie Dutordoir.

