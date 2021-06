La compagnie aérienne Air Antwerp met fin à ses activités, annonce-t-elle vendredi en fin de journée. La compagnie, connue pour ses connexions entre Anvers et Londres, n'a pas survécu aux conséquences de la crise sanitaire.

Elle n'a presque plus effectué de liaisons entre les deux villes depuis mars 2020 et le début de la crise du coronavirus. Seuls quelques vols avaient été opérés à l'automne dernier. Le tourisme reprend petit à petit mais les prévisions pour les voyages d'affaires, coeur de l'activité de la compagnie, ne sont pas positives.

"Le conseil d'administration d'Air Antwerp a donc décidé d'interrompre complètement les activités opérationnelles de la compagnie régionale et de dissoudre la société", a fait savoir un porte-parole dans une déclaration écrite.

Les contrats des neuf employés, qui étaient la plupart du temps en chômage temporaire pendant la crise, ont été résiliés.

Air Antwerp avait été fondée en 2019 par les Irlandais de CityJet et la compagnie néerlandaise KLM. Cette dernière était entre-temps devenue l'unique actionnaire.

