La compagnie aérienne britannique British Airways a déjà enregistré 6.000 départs volontaires, dans le cadre de son plan de suppressions de 12.000 emplois, tandis que le reste de son personnel de cabine sera fixé sur son sort à partir de ce vendredi.

"Plus de 6.000 de nos collaborateurs ont désormais indiqué qu'ils souhaitent opter pour un départ volontaire", souligne un porte-parole de la compagnie dans une déclaration transmise à l'AFP. Il s'agit avant tout de personnel de cabine, d'ingénieurs ou encore de salariés dans les aéroports, lesquels avaient jusqu'à lundi dernier pour choisir cette option.

Le personnel qui souhaite rester dans la compagnie connaîtra son sort à partir de ce vendredi. British Airways va envoyer une lettre à ses salariés pour leur dire s'ils conservent leur emploi et avec quel type de contrat, ou s'ils sont licenciés. Certains de ceux dont l'emploi sera conservé pourraient subir des changements dans leurs conditions de travail et des baisses de salaires de 20%.

Le syndicat Unite, qui représente des milliers de salariés de la compagnie, a accusé cette dernière de faire preuve de "brutalité".

Les pilotes de la compagnie ont eux approuvé un plan prévoyant des baisses de salaires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements secs, avait annoncé la semaine dernière le syndicat des pilotes britanniques (Balpa).

Cinq mois après le coup d'arrêt brutal porté au trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19, British Airways ne tourne qu'à 20% de ses capacités de vols. British Airways a subi une perte opérationnelle de 711 millions de livres au deuxième trimestre et consomme environ 20 millions de livres de trésorerie par jour.

