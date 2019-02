La compagnie aérienne britannique flybmi met la clé sous la porte

La compagnie aérienne régionale britannique flybmi a annoncé samedi qu'elle cessait ses opérations et était placée en liquidation judiciaire, incriminant la hausse du prix des carburants et les incertitudes sur les modalités du Brexit. La compagnie n'opérait pas de vols de et vers Bruxelles, mais opérait en partage de codes avec Brussels Airlines.