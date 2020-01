La compagnie aérienne britannique Flybe semble à nouveau en difficultés. Des discussions sont actuellement en cours avec les autorités britanniques afin d'obtenir un crédit d'urgence, selon Sky News. La compagnie régionale, qui reliait jusqu'il y a peu Anvers à Londres, avait déjà été sauvée de la faillite il y a un an lorsqu'elle avait été reprise par un consortium emmené par Virgin Atlantic.

Selon Sky, quelque 2.000 postes seraient menacés. Le bureau EY a été sollicité afin de dégager toute forme de liquidité. Dans une courte réaction, Flybe a indiqué qu'elle poursuivait ses vols. Les problèmes de Flybe, une petite compagnie qui dispose d'une flotte de 75 avions et qui relie plus de 80 aéroports situés au Royaume-Uni et en Europe, ne sont pas limités à cette compagnie. D'autres consoeurs comme Monarch Airlines, Air Berlin, Wow Air et Aigle Azur ont déjà dû cesser leurs activités.