La CNE s'oppose à l'obligation vaccinale des professionnels de santé

Dans un communiqué, la Centrale nationale des Employés (CNE) hôpitaux refuse la stigmatisation du personnel de santé et la discrimination au sein d'une même entreprise, entre soignant et non soignant. Elle ne remet absolument pas en cause l'utilité de la vaccination dans la lutte contre la pandémie, mais refuse la double sanction pour le personnel non vacciné.