La climatisation révolutionnaire des Qataris pour garantir la fraîcheur lors de leur Coupe du Monde

Une Coupe du Monde en hiver !

Lors de l'annonce de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en décembre 2010, de nombreuses voix s'étaient élevées pour critiquer ce choix. A côté des accusations de pots-de-vin et autres malversations, les conditions climatiques en juin et juillet (températures diurnes entre 34 et 42 °C et taux d'humidité à 80 %) suscitaient le plus d'inquiétude. Première solution : déplacer la Coupe du Monde en hiver. C'est chose faite avec une compétition qui s'étendra du 21 novembre au 18 décembre. Ce qui ne manquera pas de perturber le calendrier habituel des compétitions nationales et européennes. Deuxième solution : jouer dans des stades climatisés. Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait ! Même si les températures sont plus acceptables en hiver, l'inconfort climatique demeure à un niveau élevé. Qu'importe, les universitaires rattachés au collège d'ingénierie du Qatar ont imaginé un astucie...