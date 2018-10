La chute des prix du sucre et la sécheresse pèsent sur les résultats de Südzucker

La chute des prix du sucre et du bioéthanol ont pesé sur les résultats du deuxième trimestre de Südzucker, maison-mère de la Raffinerie Tirlemontoise. Le résultat opérationnel a baissé de moitié entre juin et août à 62 millions d'euros. Le bénéfice attribuable aux actionnaires a fondu de plus de 80% à 9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 1,4% à 1,7 milliard d'euros.