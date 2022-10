Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est encore plus vrai dans le monde numérique. Vous craignez les avis négatifs à propos de votre activité? Voici huit conseils pour les gérer au mieux et y répondre avec pertinence.

La crainte de s'exposer et de faire l'objet de commentaires négatifs est sans conteste l'un des freins les plus classiques à la présence en ligne des entrepreneurs. On peut le comprendre quand on réalise qu'en moins de 20 ans, l'absolue majorité des consommateurs a pris l'habitude de s'informer sur le web avant d'acheter, même hors ligne. Pour peu que cet achat paraisse important ou risqué, la consultation deviendra un réflexe pour plus de 90% des clients. Et 94% d'entre eux déclarent qu'un avis négatif en ligne les a déjà détournés d'un commerce ou d'un achat.

...

La crainte de s'exposer et de faire l'objet de commentaires négatifs est sans conteste l'un des freins les plus classiques à la présence en ligne des entrepreneurs. On peut le comprendre quand on réalise qu'en moins de 20 ans, l'absolue majorité des consommateurs a pris l'habitude de s'informer sur le web avant d'acheter, même hors ligne. Pour peu que cet achat paraisse important ou risqué, la consultation deviendra un réflexe pour plus de 90% des clients. Et 94% d'entre eux déclarent qu'un avis négatif en ligne les a déjà détournés d'un commerce ou d'un achat. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est encore plus vrai dans ce monde numérique où les écrits se partagent, se copient et se diffusent à la vitesse de l'électron. Il est donc sensé d'être terrorisé à l'idée de se faire descendre en flammes par un client insatisfait, malveillant ou, pire, par un concurrent peu scrupuleux. La vie d'entrepreneur est déjà tellement empreinte de risques, pourquoi vouloir encore y ajouter la crainte de faire du bad buzz? D'une part, parce que nous n'avons plus le choix. De l'autre, parce que notre peur d'agir pourrait bien nous priver de nombreux bénéfices: un consommateur sur deux affirme en effet qu'il est plus susceptible de faire confiance à un établissement qui répond aux commentaires.Nous sommes conditionnés par notre biais de négativité et par notre appétit de preuve sociale. Ces deux réflexes se mélangent en ligne dans un cocktail détonant. Le client prête une attention proportionnellement démesurée à l'avis négatif, perpétuant ainsi un instinct hérité qui nous a permis jadis d'éviter de nombreux périls mortels. Depuis, nous avons fait disparaître nos prédateurs, et nos risques de mourir par empoisonnement ou par blessures se sont réduits à l'extrême. Mais tel un suricate paranoïaque, nous conservons cette manie de capter et relayer tout stimulus négatif parce que nos systèmes archaïques continuent de récompenser la répétition de ces comportements survivalistes à coups de dopamine. Nous pouvons même nous prendre la main dans notre propre sac, par exemple quand on veut réserver un hôtel ou un restaurant inconnu et que nous nous retrouvons à lire en premier, avec attention, les avis les plus négatifs. Des travaux existent sur ce "poids des maux". Les psychologues Marcial Losada et Barbara Fredrickson ont souligné l'impact de la proportion de réflexions positives et négatives en management sur l'engagement des équipes. Leur première étude, menée dans plus de 60 entreprises, a démontré qu'un ratio de trois commentaires positifs pour un négatif était nécessaire pour conserver une motivation adéquate au travail. Amené sur le terrain de jeu du couple, ce ratio a été revu à la hausse. Les couples qui durent semblent appliquer au quotidien un "ratio de Losada" de cinq stimuli positifs pour compenser un négatif. Appliqué à l'effet des avis critiques des clients sur les intentions d'achat, ce ratio passerait à sept pour un. Il faut donc aujourd'hui, pour maintenir une perception globalement positive d'un produit ou d'une entreprise, diluer un commentaire négatif parmi sept avis positifs. Comment transposer ces vérités? Comment gérer au mieux d'éventuels avis négatifs à propos de votre activité? Voici huit conseils pour y parvenir.Un article de Laurent HJ De Smet #DrSales