Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fermement dénoncé un "harcèlement économique" par les Etats-Unis du géant des télécoms Huawei et prévenu que Pékin se battrait "jusqu'au bout" dans la guerre commerciale contre Washington.

Le conflit s'est envenimé après la récente décision de l'administration Trump de placer Huawei sur liste noire au nom de la sécurité nationale, ce qui a poussé plusieurs entreprises, comme Google, à couper certains liens avec le fabricant chinois de smartphones.

"L'utilisation par les Etats-Unis de la puissance de l'État pour mettre arbitrairement la pression sur une entreprise privée chinoise telle que Huawei, c'est typiquement du harcèlement économique", a déclaré Wang Yi, selon un communiqué publié mercredi soir par son ministère.

Il s'exprimait depuis le Kirghizstan, en marge d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une institution régionale dont font partie la Chine et la Russie.

Le président Donald Trump a décidé la semaine dernière de bannir les exportations de produits technologiques américains vers certaines entreprises jugées "à risque", franchissant une nouvelle étape dans l'offensive tous azimuts engagée contre la Chine.

Le géant japonais de l'électronique Panasonic a annoncé jeudi cesser de fournir certains composants à Huawei, en raison de l'interdiction américaine. La veille, des opérateurs téléphoniques au Japon et au Royaume-Uni avaient annoncé reporter la mise en vente de smartphones Huawei.

"Certaines personnes aux Etats-Unis ne veulent pas que la Chine jouisse du droit légitime de se développer et cherchent à entraver son processus de développement", a déclaré Wang Yi. "Cette approche américaine extrêmement présomptueuse et égocentrique n'est pas à même d'obtenir l'approbation et le soutien de la communauté internationale", a-t-il martelé.

Les deux premières puissances économiques mondiales n'ont pas annoncé de nouvelle date pour la reprise de leurs négociations commerciales et s'affrontent toujours via l'imposition mutuelle de droits de douane punitifs.

Donald Trump a accusé la Chine d'être revenue sur des promesses faites lors des discussions. Pékin dément et affirme que tout accord bilatéral sur le commerce doit être équilibré.

"Si les États-Unis sont disposés à négocier sur un pied d'égalité, alors du côté chinois, la porte est grande ouverte", a souligné Wang Yi.

"Mais s'ils optent pour une politique de pression maximale, la Chine répliquera et se battra jusqu'au bout."