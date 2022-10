Les ventes de voitures particulières en Chine ont maintenu leur vigueur en septembre, portées par la forte demande en véhicules propres malgré un contexte économique morose, a annoncé mardi une fédération professionnelle.

Au total, 1,92 million d'unités ont été vendues en septembre, soit une hausse de 21,5% sur an, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Les ventes de véhicules hybrides et électriques ont pour leur part presque doublé sur un an sur le premier marché automobile mondial (+94,9%). Sur ce créneau, le chinois BYD était devant l'américain Tesla en termes de ventes, selon la CPCA.

Quant aux achats de voitures de luxe, ils ont bondi en septembre de 45% sur un an, d'après cette fédération.

Les ventes automobiles en Chine avaient connu une forte contraction en mai (-17% sur un an) mais surtout en avril (-40,4%), la plus importante depuis 2020.

Pour soutenir le secteur sur fond de ralentissement économique et de consommation atone dans le pays, le gouvernement a publié en juillet une série de mesures pour stimuler les ventes.

Le secteur en tire profit, en particulier du prolongement de l'allègement fiscal pour l'achat de véhicules électriques, qui devait prendre fin cette année.

En août, les ventes de véhicules aux énergies dites propres avaient déjà doublé sur un an en Chine.

Le marché de la voiture électrique est particulièrement compétitif dans le pays.

Les constructeurs y sont nombreux et rivalisent pour profiter de ce débouché, porté ces derniers mois par de généreuses subventions à l'achat de municipalités ou de gouvernements locaux.

Ces mesures sont censées soutenir l'économie, au moment où les restrictions anti-Covid pèsent lourdement sur l'activité du géant asiatique.

La Chine doit publier dans le courant du mois ses chiffres de croissance pour le troisième trimestre, ainsi que divers indicateurs économiques.

Au deuxième trimestre, la croissance du PIB de la Chine n'a atteint que +0,4%, sa pire performance depuis 2020.

