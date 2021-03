136 employés sont concernés.

La chaîne de magasins de prêt-à-porter Pimkie a été déclarée en faillite mardi par le tribunal de Tournai, indique l'ACV Puls. Vingt-quatre magasins et 136 employés sont concernés.Selon le syndicat chrétien, l'entreprise avait convoqué un conseil d'entreprise extraordinaire lundi pour l'annoncer. La direction justifie la situation par une baisse du chiffre d'affaires depuis plusieurs années et par l'impact de la pandémie. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, les salariés n'ayant jamais eu d'écho sur l'imminence d'une faillite, affirme l'ACV. Pimkie fait partie de l'Association familiale Mulliez , qui détient entre autres Auchan et Decathlon.