La chaîne allemande de mode Peek & Cloppenburg, également connue sous les initiales P&C, fait son retour en Belgique. Un magasin doit ouvrir à l'automne dans le Westland Shopping Center à Anderlecht, actuellement en cours de rénovation.

L'enseigne constituera une des "pierres angulaires" du centre commercial rénové. S'étendant sur deux étages et 4.000 mètres carrés, le magasin proposera un large assortiment de vêtements, chaussures, et accessoires de marques internationales comme Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Calvin Klein, outre les marques propres de P&C.

"C'est le complément parfait à l'offre commerciale de notre centre", commente Astrid Flamand, responsable du redéploiement du Westland Shopping chez AG Real Estate, l'exploitant.

P&C était déjà actif en Belgique par le passé. Le dernier magasin, sur le Meir à Anvers, a fermé ses portes fin 2019, précise le site d'informations retaildetail.be.

Depuis 2019 également, le Westland Shopping Center subit une importante cure de jouvence. Deux extensions ont été ajoutées, poussant la superficie totale de l'infrastructure commerciale à 50.000 mètres carrés.

Peek & Cloppenburg, dont le siège est à Düsseldorf (ouest de l'Allemagne), dispose de 150 magasins dans 16 pays européens et emploie environ 15.000 personnes.

