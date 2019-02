La chaîne belge d'info en continu LN24 officiellement sur les rails en septembre

Ils espéraient lancer leur nouvelle plateforme d'informations au cours du premier semestre 2019 et même, idéalement, avant les élections du 26 mai. Ce sera finalement à la date du 2 septembre que les trois fondateurs de LN24 inaugureront leur chaîne en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un double retard dans la constitution de la société et dans le planning des travaux oblige en effet le serial entrepreneur Boris Portnoy et les journalistes Martin Buxant et Joan Condijts à revoir quelque peu leurs plans. " Bien sûr, nous sommes frustrés de ne pas pouvoir couvrir les élections fédérales, scande d'emblée l'ancien rédacteur en chef de L'Echo, mais nous serons malgré tout présents à ce rendez-vous via une première version de notre futur site internet. Ce sera LN24 en mode 'apéro' avec des articles, du son et de l'image, histoire de marquer tout de même le coup. "

