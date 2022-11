Au début septembre, dans les derniers jours du gouvernement Draghi, le ministère italien de l'Economie avait annoncé avoir choisi l'offre de Certares pour la privatisation d'ITA Airways, la compagnie née sur les cendres d'Alitalia.

Cette offre à laquelle s'étaient joints Delta et le groupe Air France-KLM à titre de partenaires commerciaux (et donc pas industriels...) supposait la reprise de 56% d'ITA pour environ 600 millions d'euros, le maintien au conseil d'administration de deux places sur cinq pour l'actionnaire public qui, en outre, disposait d'un droit de veto sur les options stratégiques. Ce choix est remis aujourd'hui en cause par le gouvernement Meloni. Giancarlo Giorgetti, le nouveau ministre de l'Economie, a en effet mis fin aux négociations avec Certares et entend remettre l'ensemble de la privatisation à plat. Que va-t-il se passer maintenant? Lufthansa et MSC, l'offre concurrente rejetée, vont-ils être remis en selle? Difficile à dire: si Giorgia Meloni ne semble guère favorable à une privatisation mais plutôt à l'arrivée d'un partenaire industriel minoritaire, son ministre de l'Economie n'y est, lui, pas opposé, pour autant qu'il y ait un partenaire industriel...