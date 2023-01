Les perspectives d'extension de la carrière de Beez en province de Namur sont abandonnées, a annoncé jeudi la direction de l'entreprise Sagrex.

Sagrex a décidé de ne pas réintroduire de demande de permis pour l'extension initialement prévue, vers l'est, de sa carrière située à Beez, dans l'entité de Namur.

L'exploitation actuelle se poursuivra jusqu'en 2026. "Un projet global visant à poursuivre les activités dans le Namurois est en cours d'analyse", nuance l'entreprise.

"Les délais d'obtention d'un nouveau permis sont longs. De ce fait, un nouveau permis, s'il devait être accordé, le serait dans un délai trop proche de l'épuisement du gisement actuel. Par conséquent, Sagrex ne pourrait plus opérer en temps utiles les travaux préparatoires nécessaires à la poursuite de l'extraction. De plus, continuer d'opérer dans les limites du permis actuel pendant la procédure de demande de permis, tout en préservant l'accès à cette extension, représenterait une complexité opérationnelle et des risques de sécurité trop importants", précise la direction.

Début 2022, Sagrex avait introduit une demande de permis d'extension de sa carrière de Beez. La demande portait sur une superficie de 2,5 hectares située à l'est de la fosse d'extraction actuelle et déjà inscrite en zone d'extraction au plan de secteur. La poursuite de l'extraction aurait permis de prolonger l'activité de l'entreprise sur le site de Beez jusqu'en 2031 et maintenir les emplois liés à cette activité.

"En septembre 2022, Sagrex a été informée que le permis avait été refusé après un recours introduit auprès des ministres wallons de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire", ajoutent les responsables de l'entreprise.

Côté syndical, on dit attendre davantage d'informations. "À ce stade, la direction de Sagrex n'envisagerait pas de licenciement et s'engagerait à replacer les travailleurs de Beez sur d'autres sites proches. Une assemblée du personnel aura lieu dans les prochaines semaines. Nous entendrons alors les attentes et les inquiétudes des travailleurs", a confié jeudi le permanent syndical Frédéric Lucchetta (FGTB) à l'agence Belga.

