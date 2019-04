La canicule et les boissons naturelles dilatent les bénéfices de Spadel

Joli résultat en 2018 pour le groupe Spadel. Il affiche une progression de près de 9 % de son chiffre d'affaires, qui arrive à 314,384 millions d'euros. C'est dû en partie à l'été particulièrement chaud. Et aussi à la nouvelle gamme de boissons Spa Duo.

Il s'agit de limonades non pétillantes, proposées avec des duos de parfums : pomme et dalandan, gingembre et citron vert ou mûre et framboise, le tout combiné avec l'eau minérale de Spa. Le rachat d'une société bulgare, Devin AD, a également contribué à la croissance des ventes. Hors Bulgarie, les ve...