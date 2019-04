Sonaca Aircraft compte doubler la production du Sonaca 200, son appareil monomoteur biplace destiné à la formation des pilotes et aux vols de loisirs, à partir du mois de septembre grâce à ses nouvelles installations, a indiqué l'entreprise mercredi à l'agence Belga. Deux avions seront produits chaque mois, contre un actuellement.

Les responsables de Sonaca Aircraft se trouvent au salon européen de l'aviation générale à Friedrichshafen en Allemagne pour y présenter le Sonaca 200 "Trainer Pro", la version "glass cockpit" de l'avion, disposant d'écrans tactiles.

A cette occasion, l'entreprise a dressé un bilan positif du carnet de commandes du Sonaca 200 qui "remplit entièrement" le planning de production pour 2019. "On remplit déjà celui du début de l'année prochaine", poursuit Pierre Van Wetter, cofondateur et Chief Commercial Officer de Sonaca Aircraft. "La certification a permis de confirmer toutes les commandes et les ventes qui avaient été enregistrées avant même son obtention. Et cela a permis d'engranger de nouvelles commandes tant en Angleterre, en France qu'en Turquie auprès de la société Ayjet, école de formation des pilotes de Turkish Airlines."

La filiale de la Sonaca ajoute respecter son plan d'investissement. Le rythme de production et des commandes est "conforme" au business plan, précise-t-elle encore.

Sonaca Aircraft entrera au mois de juin dans ses nouvelles infrastructures sur le site de l'aérodrome de Temploux (Namur). Le bâtiment de 2.000 m2 comprendra une nouvelle ligne d'assemblage, un entrepôt, des bureaux ainsi qu'un hall d'exposition. "Situé le long de la nouvelle piste de l'aérodrome de Temploux, cette infrastructure facilitera grandement les mouvements aériens", se réjouit Pierre Van Wetter.

Entre 25 et 30 personnes travaillent actuellement chez Sonaca Aircraft.