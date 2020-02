Le magasin de mode en ligne allemand Zalando a fidélisé de nombreux clients l'année dernière. Le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté de 4,6 millions l'an dernier, pour atteindre un total de 31 millions. Ces clients ont commandé davantage de produits.

Zalando espère attirer davantage en se dirigeant vers le luxe. Pour ce faire, l'entreprise développe son "segment premium" et ajoute de nouvelles marques à son catalogue.

Zalando a traité un total de 145 millions de commandes l'année dernière. La société allemande a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,5 milliards d'euros. Sur une base annuelle, cela représente un cinquième de rentrées supplémentaires.

L'entreprise prévoit pour cette année une croissance du volume de commandes de 20 à 25%, ce qui devrait générer 15 à 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. L'ajout récent de marques de luxe comme Moschino Couture et Alberta Ferretti au catalogue devrait y contribuer. Ces prévisions ne tiennent pas compte de l'impact éventuel de l'épidémie de coronavirus.

Le bénéfice net de l'entreprise en 2019 s'approche de 100 millions d'euros. Soit presque le double des plus de 51 millions d'euros de l'année précédente.

La société a enfin annoncé son intention d'ouvrir un nouveau centre de distribution en Espagne.

