De toutes les compagnies aériennes européennes, Volotea est celle qui est le mieux sortie de la crise sanitaire.

Le groupe espagnol basé à Barcelone a établi un modèle low cost spécialisé dans les petites lignes régionales et domestiques qui desservent des villes moyennes et non des grands centres où la concurrence fait rage. Elle a traversé la pandémie sans licencier et sans revoir sa stratégie. Avec seulement 30% de vols en moins en 2021 qu'en 2019, elle est première au classement européen. Le tout, fait unique, en augmentant sa flotte de quatre avions (de 36 à 40), désormais entièrement confiée à Airbus (20 A319 et 20 A320). Cette réussite, elle la doit entre autres à une forte augmentation de la proportion de vols domestiques (de 45 à 80% de tous ses vols en 2021). Volotea entend renouer avec les bénéfices dès cette année et repasser, en termes de passagers, au-dessus de son niveau de 2019 (7,6 millions). Pour ce faire, Volotea entend poursuivre l'ouverture de lignes inédites, notamment en France et en Espagne.