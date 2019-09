Dix-neuf étudiants en ingénierie de la KU Leuven ont mis au pointla BluePoint, la huitième voiture solaire belge qui participera, en octobre prochain, au Bridgestone World Solar Challenge, une course de 3.000 km.

Une course de maîtrise en énergie

Organisé tous les deux ans, le Bridgestone World Solar Challenge est une course de 3.021 km un peu particulière qui parcourt l'Australie du nord au sud, de Darwin à Adélaïde : les véhicules sont électriques et doivent être mus par l'énergie solaire et l'énergie cinétique récupérée. Ils ne disposent, comme back-up, que de 10 % de l'énergie qui serait utilisée par un véhicule classique pour réaliser le même parcours. Pour espérer remporter cette course, ces véhicules doivent présenter des technologies de pointe en termes d'efficience, d'aérodynamisme et de panneaux solaires. La Belgique participera du 13 au 20 octobre pour la huitième fois à ce défi. Elle a d'ailleurs remporté deux des q...