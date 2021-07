La société biotech wallonne Bone Therapeutics, spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse, vient d'obtenir un prêt de 16 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. Ces fonds lui permettront d'accélérer le développement clinique et commercial de traitements orthopédiques innovants.

Les fonds levés serviront à "soutenir et préparer les futures étapes pour l'approbation réglementaire et la commercialisation du produit phare de Bone Therapeutics, le viscosupplément amélioré JTA-004", souligne la société. Ce produit est actuellement évalué dans un essai clinique d'enregistrement de phase III pour le traitement de la douleur arthrosique du genou, qui touche environ 250 millions de patients dans le monde. Les principaux résultats de l'étude sont attendus pour le troisième trimestre 2021.

Le financement de la BEI sera également utilisé pour l'accélération du développement clinique d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique adaptable de Bone Therapeutics, ajoute la biotech wallonne.

"Bone Therapeutics se rapproche progressivement d'un ensemble d'étapes très importantes pour son développement futur (...). Le soutien d'une institution financière de référence comme la BEI formera une composante majeure des nouvelles activités", se réjouit le directeur Financier de Bone Therapeutics, Jean-Luc Vandebroek.

Le financement sera versé en deux tranches de 8 millions d'euros chacune, sous réserve de conditions suspensives. Il prendra la forme d'un prêt privilégié, remboursable à la BEI en un seul paiement, cinq ans après le versement de chacune des deux tranches. Le prêt porte un intérêt fixe de 2% par an payé annuellement et un intérêt capitalisé de 3%.

Les fonds levés serviront à "soutenir et préparer les futures étapes pour l'approbation réglementaire et la commercialisation du produit phare de Bone Therapeutics, le viscosupplément amélioré JTA-004", souligne la société. Ce produit est actuellement évalué dans un essai clinique d'enregistrement de phase III pour le traitement de la douleur arthrosique du genou, qui touche environ 250 millions de patients dans le monde. Les principaux résultats de l'étude sont attendus pour le troisième trimestre 2021. Le financement de la BEI sera également utilisé pour l'accélération du développement clinique d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique adaptable de Bone Therapeutics, ajoute la biotech wallonne. "Bone Therapeutics se rapproche progressivement d'un ensemble d'étapes très importantes pour son développement futur (...). Le soutien d'une institution financière de référence comme la BEI formera une composante majeure des nouvelles activités", se réjouit le directeur Financier de Bone Therapeutics, Jean-Luc Vandebroek. Le financement sera versé en deux tranches de 8 millions d'euros chacune, sous réserve de conditions suspensives. Il prendra la forme d'un prêt privilégié, remboursable à la BEI en un seul paiement, cinq ans après le versement de chacune des deux tranches. Le prêt porte un intérêt fixe de 2% par an payé annuellement et un intérêt capitalisé de 3%.